Lo scontro: spunta un audio del 2014 di David Choe sullo stupro: 'era fiction' si difende

Dopo il successo di Beef - Lo scontro su Netflix, l'attore David Choe è stato investito dalle polemiche dopo che l'audio di un suo show podcast del 2014 è tornato virale su Twitter. Nel segmento, Choe descriveva quello che sostanzialmente era il comportamento di uno stupratore. L'audio è stato rimosso dal web per violazione del copyright e l'attore ha affermato che il contenuto era fiction, non un'ammissione di responsabilità.

La scorsa settimana, infatti, la giornalista investigativa Aura Bogado aveva condiviso una clip del 2014 tratta da un episodio del podcast di Choe, DVDASA, ora non più in onda. A un certo punto dell'episodio intitolato "Erection Quest", Choe raccontava di aver toccato una massaggiatrice senza il suo consenso prima di costringerla a fare sesso orale con lui. Alla fine del racconto David glorificava lo stupro e ammetteva che parlare dell'accaduto l'aveva eccitato profondamente.

Nel 2014, quando il podcast è stato pubblicato per la prima volta, Choe aveva già affrontato il problema e negato che la storia fosse vera. "Non avrei mai pensato di svegliarmi un tardo pomeriggio e sentirmi dare dello stupratore. È uno schifo. Soprattutto perché non lo sono. Non sono uno stupratore. Odio gli stupratori", aveva dichiarato Choe in una dichiarazione condivisa all'epoca da Buzzfeed.

Ha poi spiegato il senso del suo racconto durante il podcast: "Creiamo storie e raccontiamo storie. Non è un programma di notizie. Non è una rappresentazione della mia realtà. Non è il luogo dove trovare informazioni affidabili su di me o sulla mia vita. È la mia versione della realtà, è arte che a volte offende le persone. Mi dispiace che qualcuno abbia creduto che le storie fossero vere. Non lo erano!".

In seguito l'attore ha aggiunto: "Voglio solo chiarire che ammetto che questo è un comportamento da stupratore, ma non sono uno stupratore". Dopo che la clip è diventata virale, Choe si è apparentemente fatto scudo delle leggi sul copyright per chiedere a Twitter di rimuoverla.

Su queste pagine potete leggere, intanto, la recensione di Beef - Lo scontro, che ha per protagonista la coppia formata da Steven Yeun e Ali Wong.