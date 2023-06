Lo scontro, per Steven Yeun è stato difficile girare QUELLA commovente scena

Accantonando un attimo le controverse accuse a David Choe, concentriamoci sulle scene ricche di pathos di Lo Scontro la nuova serie rivelazione di Netflix. Steven Yeun ha rivelato quanto sia stato difficile per lui girare una scena in particolare.

Il rapporto tra Danny e Amy, interpretata da Ali Wong, è certamente tormentato per tutta la durata della prima stagione, ma nella scena della chiesa l'emozione sale vertiginosamente: Danny, nell'episodio 3 si commuove fino a piangere in una chiesa. Ma i motivi che hanno portato il protagonista alle lacrime sono rimaste oscure... fino ad oggi.

In realtà, Steven Yeun non riuscirà proprio a piangere sul set:"Questa è la qualità di Steven ... non ti darà mai un momento non sentito", ha detto Jake Schreier a Indiewire che ha girato sei episodi della serie tra cui la puntata 3: "Non avevo intenzione di forzarlo." L'attore ha richiesto ulteriori chiarimenti sul personaggio per comprendere la radice di quel dolore e di come fosse stato mosso da forze interiori ed esteriori.

Davanti a Yeun dal volto asciutto, il team ha preferito girare un'altra scena. Al ritorno di Schreier, l'attore è riuscito a comprendere davvero Danny : “Cosa significa dare grazia? - ha detto Yeun - è dimenticare tutto e dire 'Riguarda solo te, siamo qui per te' - perché in qualche modo non ha portato alla verità. Quando l'abbiamo reso vero e non c'era pregiudizio sul set, quando tutti gli altri hanno iniziato a cantare, allora ho iniziato a singhiozzare. Ecco cos'è questo momento per Danny; non è un momento di isolamento, è un momento di profonda connessione".

Non mancano di certo i momenti toccanti in Lo Scontro, una serie imperdibile come scriviamo nella nostra recensione di Lo Scontro!