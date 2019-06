Scooby-Doo and Guess Who?: Jaleel White sarà ancora Steve Urkel nella serie animata

Secondo quanto riportato sulle pagine di TVLine, Jaleel White riprenderà i panni di Steve Urkel, il celebre personaggio tra i protagonisti della serie cult Otto sotto un tetto, doppiandolo nella serie animata Scooby-Doo and Guess Who?

Il personaggio, che ha lanciato la carriera di White sul piccolo schermo e che è stato presente nelle case degli americani dal 1989 al 1997, riapparirà dunque nella serie d'animazione così come una delle sue più celebri invenzioni, l'Urkelbot. "Vestire quei panni dopo più di vent'anni e tornare a fare quella voce non è stato nulla. Ma essere sullo schermo in compagni di Scooby e Shaggy cercando di risolvere un mistero era una delle cose incluse nella mia lista dei desideri, godetevela", ha scritto White nel suo account ufficiale Instagram.

Boomerang, che trasmetterà il primo episodio della nuova serie animata il prossimo 27 giugno, ha anche diffuso un'immagine ufficiale che mostra il look di Steve Urkel nello show. Le altre guest star della stagione includeranno anche Ricky Gervais, Wanda Sykes, Sia e Chris Paul, oltre ovviamente alla banda principale al completo: Scooby (Frank Welker), Shaggy (Matthew Lillard), Daphne (Grey Griffin), Velma (Kate Micucci) e Fred (sempre Welker).

Di recente i personaggi creati da Hanna-Barbera sono stati oggetto di un rinnovato interesse: oltre allo spin-off live-action con protagoniste Daphne e Velma (un prequel ambientato ai tempi del liceo) uscito lo scorso anno, é in lavorazione anche un film d'animazione con Zac Efron e Amanda Seyfried, Scoob, prodotto da Chris Columbus.

Dal 27 giugno al 19 settembre in America andranno in onda i nuovi episodi dell'ultima serie animata dedicata a Scooby-Doo e i suoi amici; su queste pagine potete visualizzare il primo trailer di Scooby-Doo and Guess Who?