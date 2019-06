Scooby Doo and Guess Who, la Misteri e Affini torna nel trailer della serie animata

Siete pronti per saltare a bordo della Mystery Machine e partire per nuove avventure? Scooby, Shaggy, Fred, Velma e Daphne stanno per tornare in Scooby-Doo and Guess Who, la nuova serie animata prossimamente in onda su Boomerang.

Dal 27 giugno al 19 settembre in America andranno in onda i nuovi episodi dell'ultima serie animata dedicata a Scooby-Doo e i suoi amici, e già dal primo trailer le cose si fanno a dir poco interessanti.

Il video promozionale di Scooby-Doo and Guess Who mostra non solo il ritorno della banda al completo - Scooby (Frank Welker), Shaggy (Matthew Lillard), Daphne (Grey Griffin), Velma (Kate Micucci) e Fred (sempre Welker) -, ma anche una carrellata di camei e guest star, a cominciare dal cestista americano Chris Paul.

Tra i tanti volti noti anche Ricky Gervais, Sia, Mark Hamill, Whoopi Goldberg e personaggi di fantasia come Sherlock Holmes, Batman (Kevin Conroy), Wonder Woman, e persino Steve Urkel di Otto sotto un Tetto (doppiato proprio da Jaleel White). Gli illustri ospiti affiancheranno i nostri eroi in quella che sembra prospettarsi una serie davvero da non perdere.

Di recente i personaggi creati da Hanna-Barbera sono stati oggetto di un rinnovato interesse: oltre allo spin-off live-action con protagoniste Daphne e Velma (un prequel ambientato ai tempi del liceo) uscito lo scorso anno, é in lavorazione anche un film d'animazione con Zac Efron e Amanda Seyfried, Scoob, prodotto da Chris Columbus.