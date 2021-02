Scooby-Doo, Mindy Kaling sarà Velma nella serie animata di HBO Max dedicata al personaggio

La piattaforma streaming HBO Max ha ordinato una serie tv animata ambientata nel mondo di Scooby-Doo, ma le luci dei riflettori questa volta saranno puntate su Velma, interpretata per l'occasione da Mindy Kaling.

Proprio così, un membro non canino della Mystery Inc. avrà uno show animato tutto suo: si tratta di Velma Dinkley, la ragazza col caschetto e il cervello più invidiabile del gruppo.

Si chiamerà, per l'appunto, Velma, e sarà una vera e propria origin story in chiave comedy del personaggio, che qui sarà doppiato dall'attrice di The Office e The Mindy Project Mindy Kaling, la quale sarà anche tra i produttori della serie.

"Vedremo una prodotto originale e carico d'humor che rivelerà tutto il complesso e colorato passato di uno degli investigatori più amati d'America" promette la descrizione ufficiale dello show, che tra l'altro rientra tra le nuove serie animate per adulti della piattaforma di proprietà di WarnerMedia, assieme a titoli come i Boondocks e la serie DC dedicata ad Harley Quinn.

La Kaling seguirà dunque le orme di attrici come Gina Rodriguez (Jane The Virgin), Kate Micucci (La Fontana dell'Amore), Hayley Kiyoko (I Maghi di Waverly) e Linda Cardellini (Avengers: Age of Ultron), che hanno tutte portato in scena il personaggio in una o l'altra versione.