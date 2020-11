Scooby-Doo, è morto a 82 anni il co-creatore Ken Spears

Ken Spears è morto all’età di 82 anni, l’uomo era il co-creatore della serie televisiva animata Scooby-Doo insieme a Joe Ruby. La notizia è stata riportata da Variey insieme a una dichiarazione della famiglia di Spears.

Suo figlio, Kevin Spears, ha spiegato che suo padre è morto per complicazioni derivanti dalla demenza a corpi di Lewy.

“Ken sarà ricordato per sempre per la sua intelligenza, la sua narrazione, la sua lealtà alla famiglia e la sua forte etica del lavoro", ha detto Kevin Spears di suo padre. “Ken non solo ha lasciato una traccia eterna sulla sua famiglia, ma ha toccato la vita di molti come co-creatore di Scooby-Doo. Ken è stato un modello per noi per tutta la vita e continuerà a vivere nei nostri cuori".



Spears è nato nel marzo del 1938 ed è cresciuto a Los Angeles, in California. Era amico intimo del figlio di William Hanna, ed è stato assunto alla Hanna-Barbera Productions nel 1959 dove ha lavorato al montaggio del suono. Fu lì che Spears incontrò Ruby e i due avviarono una collaborazione scrivendo le sceneggiature insieme fin dall'inizio delle loro carriere.



I due hanno continuato a creare serie iconiche come Scooby-Doo, Dog Wonder, Jabberjaw e Dynomutt. Insieme hanno fondato il loro studio nel 1977 chiamato Ruby-Spears Productions. La coppia produce diverse serie come Superman, Mister T, Alvin and the Chipmunks e altre ancora. Nel 1981, Ruby-Spears Productions è stata acquistata da Taft Entertainment, la società madre di Hanna-Barbera. Il catalogo di Ruby-Spears fu venduto, insieme a quello di Hanna-Barbera, a Turner Broadcasting nel 1991.



All'inizio di agosto l'altro co-creatore Joy Ruby è morto e Spears l'ha seguito pochi mesi dopo.

Potete leggere la nostra recensione del lungometraggio intitolato Scooby basato sul franchise Scooby-Doo uscito nel luglio scorso.