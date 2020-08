Scooby-doo: morto a 87 anni Joe Ruby, uno dei creatori della serie

La notizia dell'ultim'ora è che Joe Ruby, creatore insieme a Ken Spears della stravagante gang di Scooby-doo, ci ha lasciati all'età di 87 anni. Secondo la famiglia la sua morte sarebbe imputabile solo a cause naturali e non a complicazioni dovute al Covid.

La sua lunga carriera da animatore ha toccato alcuni dei personaggi più cari al piccolo schermo, dando vita Dynomutt e al suo fedele Dog Wonder e allo squalo Jabber, ma anche alle serie Gli Erculioidi, Electra Woman e Dyna Girl e persino Captain Caveman e le teen angels, veri cult della TV anni americana '70 ed '80.

Il franchise Scooby-Doo, la sua creazione più popolare, nacque nel 1969 alla Hanna-Barbera Productions e di lì a poco ottenne un successo internazionale, tanto che nel 1976 arrivò il The Scooby-Doo Show, mentre negli anni '80 la serie fu nuovamente re-inventata e venne introdotto anche il personaggio di Scrappy-Doo. In quegli stessi anni Ruby collaborò anche alle serie animate Alvin & the Chipmunks, Mister T e Scuola di Polizia, queste ultime ispirate dalle avventure dell'A-Team degli squinternati agenti guidati da Carey Mahoney e Larvell Jones.

Di seguito un estratto di una delle sue ultime interviste, in cui raccontava del suo arrivo alla Hanna-Barbera e della nascita della Mystery Inc.: "Anni prima avevo realizzato alcune vignette per delle riviste, ma non avevo mai pensato di continuare sulla strada della sceneggiatura. L'opportunità si presentò alla Hanna-Barbera nel 1959: avevano un disperato bisogno di persone per scrivere piccole avventure per l'Huck Hound e lo Yogi Bear Show, e sia Ken che iniziammo a scriverle di nascosto mentre lavoravamo al nel reparto editoriale".

Continuando poi sul Scooby-doo: "Scartammo tantissimi nomi e alla fine scegliemmo quelli che sembravano più adatti alla loro personalità. Non c'era una vera storia dietro a Shaggy, ma stranamente fu il primo che creammo, solo dopo scegliemmo il suo vero nome, Norville".