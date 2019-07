Scooby-Doo and Guess Who?, la prima clip con Ricky Gervais

Arriva la prima clip di Scooby-Doo and Guess Who? con Ricky Gervais, uno dei tanti ospiti speciali della nuova serie animata attualmente in onda su Boomerang negli Stati Uniti.

Il comico, attore, produttore, regista e sceneggiatore inglese Ricky Gervais è il protagonista di questa esclusiva clip (che potete vedere cliccando sull'articolo fonte in calce alla notizia) di Scooby Doo and Guess Who?.

Nel video la Misteri e Affini (+ Gervais) si ritrova a vagare per un museo, nella sezione delle mummie egiziane. L'ambientazione sembra favorire l'umorismo di Gervais, che non si risparmia certo un Mummy Joke, giocando sul doppio significato del primo termine.

In uno dei sarcofaghi però, ecco celarsi una vecchietta ricoperta di nastro adesivo e con in mano un barattolo dal misterioso contenuto. Welma, a questo punto, sembra aver intutito qualcosa, ma non condivide le sue teorie con i presenti e con lo spettatore, con grande disappunto di Gervais: "Welma, non puoi semplicemente dire così e poi tenerti il segreto! Così, per dire, se ha capito tutto, dovrebbe rivelare direttamente chi è il cattivo! Così possiamo tornarcene tutti a casa... Forza, chi è stato?".

Ma la gang ci mette poco a chiarire che "non è così che facciamo", e che prima bisogna intrappolare il colpevole (It's trapping time!).

Chi sarà davvero il colpevole? E quando lo faranno sapere a Gervais? #Mistero



Vi ricordiamo che oltre a vederli nella serie animata di Boomerang, potrete presto trovare Scooby-Doo e la gang anche in una pellicola live-action con protagonisti Zac Efron e Amanda Seyfried.