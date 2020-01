Alla scoperta di Peaky Blinders: uno tour in bus porterà i fan sui set della serie Netflix

Siete fan sfegatati di Peaky Blinders? Avete divorato la quinta stagione e non sapete come riempire questo vuoto fino all'arrivo della sesta? Allora siete fortunati: vi basterà prendere il primo volo per Liverpool e salire a bordo di uno speciale bus per rivivere tutti i menti salienti della serie!

La Virgin Experience Days, divisione di Virgin Radio, ha appena ultimato uno speciale nuovo tour pensato proprio per gli amanti della serie, ma attenzione, è un'avventura che va condivisa: al costo di 75 sterline per coppia (circa 90 euro) l'agenzia vi farà visitare l'intera città e i set che hanno caratterizzato la serie targata Netflix.



La visita avrà una durata di quattro ore e inizierà alle 10 di mattina: da Garrison Lane alla casa del Maresciallo Russell, fin'anche ad alcune zone fuori città, avrete l'opportunità di immergervi nel dietro le quinte di Peaky Blinders, scoprendo anche tantissime curiosità sulla serie grazie alle preparatissime guide turistiche, ovviamente in costume.



I biglietti sono acquistabili qui e saranno prenotatili per i prossimi 12 mesi, ma purtroppo possono parteciparvi solo persone con più di 16 anni.



Los tesso pacchetto è disponibile anche presso la Red letter Days e la Brit Movie Tours, quest'ultimo però durerà l'intera giornata.



Intanto, la sceneggiatura di Peaky Blinders 6 è stata ultimata e stando ad alcune indiscrezioni nei prossimi capitolo vedremo un personaggio storico sorprendente... Quasi quanto questa speciale compilation.