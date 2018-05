Scoperto il probabile antagonista principale della quinta stagione di The Flash!

Se lo scorso martedì si è infine conclusa la quarta stagione di The Flash, il nuovo casting call recentemente riportato da The Hashtag Show potrebbe aver già rivelato l’identità del prossimo antagonista principale del velocista scarlatto. Tutti i dettagli dopo il salto!

La rete statunitense The CW parrebbe infatti alla ricerca di un attore che interpreti il personaggio di “Desmond Paull” che, a giudicare dalla descrizione riportata di seguito, quasi certamente si rivelerà un nome fittizio di un noto personaggio DC Comics: David Hersch a.k.a. Cicada, un criminale creato dallo stesso Geoff Johns nel lontano 2001.



“Etnia qualsiasi per un uomo sui 40 anni. “Desmond” è un metaumano che, dopo aver misteriosamente interagito con la materia oscura, ha ottenuto non solo l’immortalità, ma anche il dono di disattivare i poteri degli altri metaumani. Incolpa i meta per tutto quello che è andato storto nella sua vita, di conseguenza la sua missione è ripulire Central City da questi esseri per mettere finalmente a tacere la propria angoscia. Chiunque verrà scelto per interpretare “Desmond”, riceverà un contratto di un anno come personaggio regolare.”



Come i lettori DC Comics ricorderanno, il personaggio di Cicada ebbe un background pressoché identico, pertanto le probabilità che il criminale si riveli il principale antagonista della quinta stagione di The Flash risultato al momento molto elevate. E voi, vorreste che proprio Cicada fosse il prossimo nemico di Barry Allen e compagni?