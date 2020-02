Scoperto in rete un trailer segreto della terza stagione di Westworld

Dopo il trailer di Westworld 3 pubblicato in vista dell'imminente debutto dei nuovi episodi su HBO, è emerso in rete un teaser segreto dedicato alla terza stagione dello show.

Comparso nel sito ufficiale della Incite, compagnia fittizia che ricoprirà un importante ruolo nella nuova stagione di Westworld, il filmato offre un nuovo sguardo al ritorno dell'acclamata serie HBO che vedrà Aaron Paul tra le new entry dei nuovi episodi. Potete trovare il teaser in alto.

Nei nuovi episodi faranno ritorno Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson e Jeffrey Wright nei loro rispettivi ruoli all'interno della serie drammatica premiata con diversi Emmy Award. Al cast, oltre alla star di Breaking Bad, si aggiungono Vincent Cassel, Lena Waithe, John Gallagher Jr. e Tommy Flanagan.

In questa nuova stagione ci troveremo di fronte a diversi scenari: il piano di Dolores-Hale per distruggere la razza umana, quello di Dolores e Bernard per la sopravvivenza della loro specie e infine quello che vede Meave, ingaggiata da un misterioso personaggio interpretato da Cassel per uccidere Dolores. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi di Westworld? fatecelo sapere nei commenti.

La serie, lo ricordiamo, tornerà in onda su Sky a partire dal prossimo 16 marzo. Stando ad un report di Discussing Film risalente allo scorso agosto, HBO avrebbe già confermato Westworld per una quarta stagione prevista potenzialmente per il 2021.