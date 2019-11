I Sussurratori di The Walking Dead starebbero nascondendo una spia?

La decima stagione di The Walking Dead tornerà disponibile a febbraio, ma gli ultimi episodi andati in onda hanno stravolto le carte in tavola tra tradimenti e drammatiche dipartite. Le sorprese forse non sono ancora finite e i temibili Sussurratori potrebbero avere una spia tra i sopravvissuti.

Tutti coloro che stanno guardando la serie di AMC saranno a conoscenza della morte shock in The Walking Dead avvenuta durante il settimo episodio e che ha visto il personaggio di Dante (Juan Javier Cardenas) mostrarsi come talpa infiltrata per i Sussurratori, nonché colpevole dell'assassinio di Siddiq (Avi Nash).

Ma le operazioni di spionaggio potrebbero continuare sia da una parte che dall'altra. Dopo il dialogo tra Alpha (Samantha Morton) e Gamma (Thora Birch) che potrebbe lasciar intendere a un futuro tradimento tra i Sussuratori, è la volta di un altro asso nella manica che il carismatico personaggio a capo dei villain potrebbe schierare nella lotta contro i sopravvissuti.

Il personaggio in questione potrebbe essere Jules (Alex Sgambati) appartenente alla comunità di Oceanside, apparsa finora soltanto nell'episodio iniziale di questa decima stagione e poi successivamente nel midseason finale mentre aiutava gli altri a prendere il misterioso Virgil (Kevin Carroll). I dubbi sorgono nel momento in cui Michonne (Danai Gurira) chiede ai leader di Ocenaside, Cyndie (Sydney Park) e Rachel (Avianna Mynhier), quando sono apparsi nuovi membri nella comunità. Nel primo episodio, infatti, un incendio ha costretto i civili di Oceanside a cambiare territorio e per farlo hanno dovuto attraversare la zona occupata dai Sussurratori.

Pensate che la new entry Jules possa essere una talpa così come lo è stato Dante? Per scoprirlo non ci resta che aspettare i prossimi episodi che arriveranno, come di consueto, negli Stati Uniti all'interno del network AMC, mentre in Italia sul canale satellitare Fox. Qualora non l'abbiate visto, vi lasciamo al trailer di The Walking Dead 10x9 dove due personaggi sono in procinto di scambiarsi un bacio.