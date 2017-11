Scopriamo che ruolo avrà Wally West aka Kid Flash nel crossover "Crisis on Earth-X"!

Tornato sul set disoltanto nello scorso episodio del serial, Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale) non poteva certo mancare alle nozze della sorella(Candice Patton) con l’amico e mentore(Grant Gustin). Ma cosa accadrà dopo le nozze? Combatterà anche lui i nazisti provenienti da Terra-X?

Attenzione possibile Spoiler

Sfortunatamente, no. Comparso nei momenti salienti della puntata, Wally è stato costretto da Barry a fuggire lontano con Joe West (Jesse L. Martin) e Cecile (Danielle Nicolet), allo scopo di tenerli alla larga dai criminali che hanno interrotto la cerimonia. Nonostante le proteste iniziali del ragazzo, il velocista scarlatto è infatti riuscito a convincerlo asserendo che così facendo avrebbe aiutato tutti gli eroi impegnati attivamente “in prima linea”.



Dal momento che i nazisti di Terra-X conoscono le identità dei nostri eroi, nonché dei loro amici e parenti, la decisione di Flash potrebbe anche essere ingiusta agli occhi di Wally, ma senza dubbio appare corretta ai nostri. Mentre Joe è saltato un poliziotto, Cecile porta in grembo il figlio del capostipite della famiglia West e, se ricordate, già durante l’addio al nubilato di iris ha rischiato non solo di perdere il bambino, ma addirittura di rimanere uccisa lei stessa.



I fan di Kid Flash potranno dunque ritenersi insoddisfatti, anche perché il ragazzo non ha potuto fare la propria parte nemmeno nel crossover dello scorso anno, ma non è detto che Wally non possa unire le forze con gli altri eroi DC durante la seconda metà della stagione corrente. Un rumor ricorrente, inoltre, lo vedrebbe unirsi addirittura al supergruppo al centro di Legends of Tomorrow.