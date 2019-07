Scopriamo tutte le citazioni e gli easter egg presenti in Stranger Things 3

Come potete leggere nella nostra recensione di Stranger Things la terza stagione della serie è stato un grande successo. Una delle caratteristiche più amate dal pubblico sono le infinite citazioni agli anni '80 inserite dai fratelli Duffer. Vi presentiamo quindi un video in cui cerchiamo di scoprire tutti gli easter egg della serie.

Oltre alla presenza di Neverending Story di Lihmal, possiamo trovare un poster di Kill 'em All nella camera di Billy, famoso album di esordio dei Metallica uscito nel 1983, oppure scoprire che Undici è fan di artisti quali Bryan Adams e Corey Hart. Considerando l'importanza che la musica riveste nelle puntate, non ci stupisce quindi leggere che uno dei protagonisti di Stranger Things ha appena fatto il suo debutto musicale.

Non sono presenti solo riferimenti ad artisti e canzoni, ma anche omaggi a grandi opere cinematografiche uscite in quegli anni, in un episodio potremo infatti vedere il trailer della famosa trilogia di George Romero iniziata con Day of The Dead, le cui vicende sembrano anticipare il potere del Mind Flayer e l'effetto che avrà sugli abitanti di Hawkins.

Ma non sono ancora tutte, vi consigliamo quindi di guardare il nostro video per intero e di scriverci nei commenti tutte le citazioni che avete trovato anche voi e quelle che potremmo aver perso!