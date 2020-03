Scopriamo cosa accadrà nell'ottava puntata di Katy Keene, serie prodotta da The CW

Abbiamo scoperto una nuova aggiunta al cast di Katy Keene, ora i numerosi fan della serie saranno felici di sapere che l'emittente televisiva The CW ha condiviso la sinossi ufficiale della prossima puntata dello show.

L'episodio si intitolerà "Chapter Eight: It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)" e andrà in onda il prossimo 26 marzo, vedremo quindi la protagonista interpretata da Lucy Hale affrontare un difficile apprendistato, insieme a lei saranno presenti le sue amiche Pepper, Josie e Jorge. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal canale The CW: "Siamo una famiglia - Mentre sono ancora tutti sconvolti per quello che è successo a Jorge, lui deve dare una spiegazione a suo padre riguardo Ginger. Katy sta cercando di entrare in un importante apprendistato, ma per farlo dovrà superare un incarico quasi impossibile che riguarda Xandra. Il gruppo vuole celebrare il compleanno di Pepper come gli anni passati, invece lei vorrebbe cambiare per una volta, ma i suoi piani vengono sconvolti da Ms. Freesia. Nel frattempo Josie vuole condividere la sua musica con il mondo intero, così gira un video all'insaputa di Alexander".

La puntata è stata diretta da Jessica Lowrey, mentre la sceneggiatura è opera di Will Ewing. Se non conoscete ancora la serie spin-off di Riverdale vi segnaliamo il trailer di Katy Keene.