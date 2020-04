Scopriamo cosa è successo nella penultima puntata di Modern Family

Oltre al documentario su Modern Family, nelle scorse ore è andato in onda il penultimo episodio della serie comedy in onda su Fox e creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan. Scopriamo cosa è successo ai divertenti protagonisti.

Manca ormai pochissimo prima della messa in onda dello speciale che mostrerà la conclusione delle avventure della famiglia Dunphy/Pritchett, nel corso della puntata abbiamo scoperto che il bambino adottato da Mitch e Cam è arrivato in America prima del previsto, la coppia si trova impreparata, non avendo ancora finito di traslocare dalla loro vecchia casa. Nel frattempo Phil e Claire sono in ansia a causa di un evento imminente: diventeranno nonni, situazione a cui non sono ancora abituati e a cui non sanno come rispondere.

I figli di Phil e Claire nel frattempo decidono di organizzare una festa a casa, ma numerosi imprevisti richiedono l'intervento dei loro genitori, in particolare Claire sfrutta il suo nuovo status di nonna per farsi aiutare dai vicini. La puntata ha iniziato ad introdurre i temi che verranno affrontati nel corso del finale, mantenendo inalterata l'ironia tipica dello show.

Vi ricordiamo che gli episodi vanno in onda ogni venerdì alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky, nell'attesa vi segnaliamo queste foto del finale condivise dal cast di Modern Family.