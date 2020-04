Scopriamo tutti gli easter egg presenti nel finale di Star Trek: Picard

L'avvincente finale di Star Trek: Picard ha sorpreso tutti i fan dell'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry, inoltre nella puntata sono presenti numerosi richiami ed easter egg alle stagioni storiche dello show.

Mentre attendiamo ulteriori notizie riguardo la seconda stagione della serie, che è stata confermata dai dirigenti di CBS, vi segnaliamo le numerose sorprese, molte a tema "Star Trek: The Next Generation", presenti nell'episodio conclusivo. In particolare ci riferiamo alla scena di lotta tra Seven of Nine e Narissa, quest'ultima infatti decide di insultare la sua avversaria, ricordandole che l'unica cosa che ha ottenuto per il suo compleanno è stata un'assimilazione Borg. Narissa si riferisce ad un evento del passato di Annika, quando la USS Raven su cui era presente insieme alla sua famiglia, venne intercettata dai Borg.

In un momento diverso della puntata invece assistiamo al dialogo tra Picard e Jurati, il personaggio interpretato da Alison Pill consiglia all'ex capitano della Enterprise di usare la manovra che è stata chiamata in suo onore, così da riuscire a bloccare la flotta romulana. Si tratta della famosa Manovra Picard, utilizzata a bordo della Stargazer durante una battaglia contro una nave Ferengi.

Infine i fan hanno anche potuto rivedere in azione uno dei personaggi più famosi della saga: ci riferiamo a Will Riker, giunto ad aiutare Jean-Luc nella sua battaglia.

Per concludere vi segnaliamo la nostra recensione del finale di Star Trek: Picard.