Scopriamo le migliori serie tv del decennio, da recuperare assolutamente

Dicembre è tipicamente il mese dei bilanci e, poiché ci troviamo alla fine del decennio, non potevamo evitare di individuare le serie TV che più lo hanno caratterizzato, segnando l'industria tra nuove modalità di visione e un generale innalzamento qualitativo. In questo video, vi proponiamo la nostra top 5.

Premete play dunque per scoprire una selezione di serie che andrebbero recuperate assolutamente, tra alti valori produttivi, elementi di innovazione che hanno portato nella serialità e una narrazione originale. Il nostro percorso si dipana da Game of Thrones a Black Mirror, passando per House of Cards.

Per maggiori approfondimenti, vi segnaliamo anche lo speciale sulle serie tv che hanno cambiato il decennio, in cui trovate anche diversi show che per poco non ce l'hanno fatta a entrare in classifica ma che meritano comunque di essere tenute in considerazione, come per esempio Mr. Robot, The Marvelous Mrs. Maisel e BoJack Horseman. Ricordiamo che queste selezioni vogliono essere soprattutto uno spunto per aprire un dibattito sulle nostre serie preferite e parlare di un'industria dell'intrattenimento che sta diventando sempre più popolare.



