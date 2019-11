Scopriamo le novità in arrivo su Sky Atlantic, presentate al Lucca Comics & Games

Tra i tanti appuntamenti del Lucca Comics & Games 2019, le serie tv si sono ricavate uno spazio di tutto rispetto, come dimostrato dall'annuncio della data di uscita di The Witcher. Inoltre, Sky ha approfittato dell'evento per presentare le novità in arrivo su Sky Atlantic, riassunte nel video che trovate in calce all'articolo.

Sky ha da poco rinnovato la partnership con WarnerMedia, che porterà anche alla creazione di nuovi contenuti unici, e si appresta ad affrontare il nuovo anno con una carrellata di show: scopriamo insieme quali.

The Loudest Voice : si tratta di una miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Gabriel Sherman, che parla dello scandalo che travolse l'ex CEO di Fox News Roger Ailes . Il cast si presenta come uno dei punti di forza: Russell Crowe, Naomi Watts, Seth MacFarlane e Sienna Miller. La serie debutterà il 4 dicembre.

: si tratta di una miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Gabriel Sherman, che parla dello scandalo che travolse l'ex CEO di Fox News . Il cast si presenta come uno dei punti di forza: Russell Crowe, Naomi Watts, Seth MacFarlane e Sienna Miller. La serie debutterà il His Dark Materials : il 2020 inizierà con l'approdo della serie su Sky Atlantic. Co-prodotta da HBO e BBC, si tratta del tanto atteso adattamento della trilogia di Philip Pullman .

: il 2020 inizierà con l'approdo della serie su Sky Atlantic. Co-prodotta da HBO e BBC, si tratta del tanto atteso adattamento della trilogia di . The New Pope : la nuova serie di Paolo Sorrentino si è mostrata a Lucca con un nuovo trailer. Nei nuovi episodi compariranno Jude Law, Sharon Stone, John Malkovic e Marilyn Manson.

: la nuova serie di Paolo Sorrentino si è mostrata a Lucca con un nuovo trailer. Nei nuovi episodi compariranno Jude Law, Sharon Stone, John Malkovic e Marilyn Manson. Zero Zero Zero : Come nel caso di The New Pope, la miniserie basata sul libro di Roberto Saviano , è stata mostrata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove abbiamo raccolto le prime impressioni su Zero Zero Zero, diretta da Stefano Sollima .

: Come nel caso di The New Pope, la miniserie basata sul libro di , è stata mostrata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove abbiamo raccolto le prime impressioni su Zero Zero Zero, diretta da . Curfew : serie con Adam Brody e Sean Bean , ambientata in un futuro prossimo. La storia segue le vicende le vicende di un gruppo di automobilisti che vanno da Londra alla Scozia, impegnati in una gara clandestina con in palio la libertà.

: serie con e , ambientata in un futuro prossimo. La storia segue le vicende le vicende di un gruppo di automobilisti che vanno da Londra alla Scozia, impegnati in una gara clandestina con in palio la libertà. The Outsider : tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King , vede per protagonisti Ben Mendelsohn e Jason Bateman. La storia parte dal ritrovamento del corpo un ragazzino di 11 anni, per poi diventare un viaggio nell'incubo.

: tratta dall'omonimo romanzo di , vede per protagonisti Ben Mendelsohn e Jason Bateman. La storia parte dal ritrovamento del corpo un ragazzino di 11 anni, per poi diventare un viaggio nell'incubo. The L Word Generation Q: sequel di The L Word, serie andata in onda su Showtime tra il 2004 e il 2009. La protagonista sarà Jennifer Beals e lo show ruoterà a un gruppo di amiche, di cui buona parte è lesbica.



In più, arriveranno le nuove stagioni di Westworld, Britannia, Babylon Berlin, Das Boot e Silicon Valley. Siete convinti dalle novità del catalogo? Quale serie attendete di più?