Scopriamo perché in Game of Thrones Drogon ha distrutto il Trono di Spade

Dopo aver scoperto il luogo dove Drogon ha portato la protagonista di Game of Thrones, i contenuti speciali presenti nell'edizione home video dell'ottava stagione ci permettono di conoscere i motivi dietro la decisione di Drogon di bruciare l'Iron Throne.

Come ricorderete, questo è stato il gesto di rabbia con cui il drago sopravvissuto alla guerra ha reagito dopo aver visto il corpo senza vita di Daenerys, uccisa da Jon Snow. L'aver fuso il trono di Westeros è stata l'ultima azione di Drogon, prima di fuggire insieme al corpo della "Mother of Dragons". Nel video dal dietro le quinte della serie lo showrunner David Benioff rivela quale è stato il pensiero dell'ultimo drago di Valyria: "Se Dany non può sedersi sul trono, non lo potrà fare nessun altro".

Una motivazione semplice, che di sicuro non soddisferà i fan, che nel corso dei mesi hanno ideato numerose teorie su questo gesto di sfida, spiegato alla fine come un semplice dispetto "bambinesco".

Le polemiche attorno alla controversa conclusione dello show non si sono ancora placate e difficilmente le ulteriori spiegazioni di David Benioff e D.B. Weiss riusciranno a calmare gli animi degli appassionati del mondo nato dalla penna di George R. R. Martin. Parlando dei libri, i due showrruner hanno anche rivelato il nome del re di Westeros alla fine di Game of Thrones.