Scopriamo la serie animata su Captain America che non ha mai visto la luce

Negli anni 90 la Marvel produsse diverse serie animate basate sui propri supereroi e molte di queste saranno disponibili al lancio di Disney+. Eppure, tra i vari cartoni prodotti spiccava l'assenza di Captain America. In realtà, un adattamento animato delle avventure di Steve Rogers era in cantiere, ma venne cancellato. Scopriamo il perché.

La serie stava venendo prodotta dalla Saban Entertainment e vedeva la partecipazione di animatori come Dave Simons, Jo Meugniot e Will Meugniot, che avevano lavorato al cartone di Batman e a quello degli X-Men. Purtroppo, nessun episodio ha visto la luce e dai vari indizi raccolti sembra che la storia fosse ambientata durante gli anni della Seconda guerra mondiale, come potete vedere dal promo in cima all'articolo. Nonostante la bassa qualità, possiamo intuire come nello show si respirasse la stessa aria degli altri show Marvel andati in onda in quegli anni. Ma cosa è andato storto?



Sembra che gli autori avessero programmato di inserire grandi cambiamenti nella storia di Cap, a partire dal nome. Niente più Steve Rogers e benvenuto a Tommy Tompkins. Il nome originale del supereroe sarebbe stato un semplice pseudonimo del personaggio. In più, i nemici non sarebbero più stati chiamati nazisti, una scelta davvero strana considerando il contesto storico in cui sarebbe stato ambientato il cartone.

La cancellazione però non è arrivata per questi motivi, o meglio non solo. Secondo quanto riferito da John Semper Jr, un produttore che ha lavorato alle serie animate di Spider-Man, la decisione fu presa a causa "della condizione finanziaria traballante della Marvel e per la sua situazione politica" in quegli anni. Il riferimento è alla riluttanza della Casa delle idee a usare il termine nazista.



Lo scrittore Steve Englehart ha invece riferito che erano stati già preparati sette episodi, ma che il progetto è stato cancellato soltanto per i problemi finanziari della Marvel, anche se ha confermato il veto sull'uso di alcune parole e simboli, inclusa la svastica.



Avreste voluto vedere una serie su Capitan America?