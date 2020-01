Scopriamo la sorte del Superman di Brandon Routh in Crisi sulle Terre Infinite

I due episodi conclusivi di Crisi sulle Terre Infinite hanno provocato un grande cambiamento nell'Arrowverse , ma hanno anche rivelato le sorti del Superman di Brandon Routh .

Dato che ci saranno riferimenti a quanto accaduto nelle due parti conclusive del crossover, attenzione agli spoiler.



Come potete leggere nel recap dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite, l'ultima volta che è stato visto il Superman versione Kingdome Come è durante gli istanti finali della terza ora, quando Lex Luthor (Jon Cryer) gli prende il posto di Paragon, dopo aver manipolato il Libro del Destino. Per gli spettatori si è trattato di un cliffhanger spiazzante, in cui hanno visto l'Uomo d'acciaio dissolversi nel nulla.



Ma, dopo l'epica battaglia finale contro l'Anti-Monitor (LaMonica Garrett), cosa ne è stato del Superman di Routh? Il personaggio, per ovvi motivi non ha potuto partecipare allo scontro, ma in seguito alla nuova composizione del multiverso, in cui gli eroi dell'Arrowverse si sono ritrovati tutti su Earth-Prime, si scopre che ci sono anche altre Terre. Tra queste, c'è anche Terra-96, dove Superman viene visto sfrecciare in volo intorno al pianeta in modo simile a quanto visto nel finale di Superman: The Movie, con il compianto Christopher Reeve: Routh sorride alla telecamera prima di volare via e in sottofondo parte il tema composto da John Williams.