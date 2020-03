Scopriamo le sorti di Alpha nei fumetti di The Walking Dead

Come anticipato dal promo dell'episodio 10x11 di The Walking Dead, la guerra tra Hilltop e i Sussurratori sta per esplodere. Poiché c'è la sensazione di essere entrati nella fase calda di questo arco narrativo, scopriamo insieme quale sorte viene riservata ad Alpha (Samantha Morton) nei fumetti di Robert Kirkman.

Anche se non è detto che lo show targato AMC seguirà la stessa strada dei fumetti, se non volete nessuna anticipazione di ciò che potrebbe accadere, vi sconsigliamo di andare avanti nella lettura.



Nell'ultimo episodio abbiamo lasciato Alpha in fin di vita (dopo lo scontro con Daryl), ma pronta a mettere a ferro e fuoco il mondo e, secondo Samantha Morton, "più forte che mai". In effetti, il temibile villain compare anche in una clip con Negan (Jeffrey Dean Morgan), tratta da Morning Star, il prossimo episodio. Eppure, le sue ore potrebbero essere contate.



Nei fumetti, infatti, Negan si fa strada tra le fila dei Sussurratori, nonostante i sospetti di Beta. Dopo aver vissuto per qualche settimana in loro compagnia, riesce a guadagnarsi la fiducia di Alpha. In un momento simile a quello che ha portato alla scena di sesso tra i due personaggi nella serie, però, Negan l'accusa di essere un'ipocrita che prima vaneggia sull'importanza della forza e poi si nasconde dietro Beta. Poi passa ai fatti, tirando fuori un coltello e tagliandole la gola e in seguito decapitandola. Negan si mette in marcia per Alexandria e consegna la testa di Alpha a Rick Grimes, per quello che si rivela dunque una sorta di omaggio utile a guadagnarsi la fiducia dei sopravvissuti. Insomma, si tratta di un punto fondamentale nella maturazione del personaggio di Negan, che inizia così a indossare i vestiti dell'anti-eroe.



Fino a ora, gli autori hanno inserito diversi indizi che fanno credere che si andrà in questa direzione, ad esempio uno stormo di corvi (presagio di morte o cattive notizie) che compare insieme a Alpha in uno dei teaser della seconda parte di The Walking Dead 10, oppure ancora Negan che le dice, prima della scena di sesso: "Non è mica una situazione da mantide religiosa? Dopo mi staccherai la testa?". D'altro canto, Morton ha risposto in modo "ingenuo" a chi le ha chiesto se stia arrivando la fine del suo personaggio: "Sta per giungere alla fine? "Questo è quello che credete". E voi cosa credete? La serie seguirà il sentiero già tracciato dai fumetti?