Scopriamo gli stunt di The Witcher in questo video del dietro le quinte

Come sottolineato nella recensione di The Witcher, la serie si è distinta per la qualità delle coreografie nei vari scontri armati. Per ottenere tale risultato, è stato importantissimo il lavoro della squadra degli stunt, che possiamo ammirare in questo video del dietro le quinte.

Lucy Unger ha pubblicato il video per divertimento e per mostrare una piccola parte dell'enorme lavoro che c'è dietro alla creazione dello show, almeno per quanto riguarda questo fronte.

Per esempio, anche se secondo Henry Cavill è stato limitato l'uso dei Segni da parte di Geralt di Rivia, gli spettatori hanno visto il segno Aard (una forza telecinetica in grado di respingere gli avversari) essere impiegato in almeno un paio di occasioni e grazie al filmato possiamo vedere i giochi di cavi necessari a ricreare l'effetto della magia nella serie. Si nota, poi, come per diversi personaggi (come la striga o Duny), si sia preferito un approccio più tradizionale, dando maggiore importanza al trucco che non alla CGI. Alla luce del dietro le quinte, pensate sia il caso di "donare un soldo" alla squadra degli stunt?



Intanto, la prima stagione della serie targata Netflix ha donato una rinnovata popolarità ai romanzi su cui è basata e due libri di Andrzej Sapkowski sono diventati best seller del New York Times, entrando in classifica a più di venti anni di distanza dalla pubblicazione. Per saperne di più, vi rimandiamo allo speciale sulle differenze tra la serie The Witcher e i libri.