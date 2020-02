Scopriamo le tradizioni culinarie del mondo nel trailer di Ugly Delicious 2

Come avete potuto leggere nella nostra notizia, marzo sarà un ottimo mese per Netflix: tra i vari show che troveremo nel catalogo del servizio streaming vi segnaliamo anche la seconda stagione di Ugly Delicious, che si mostra con un nuovo trailer.

Trovate il filmato in calce alla notizia, scopriamo così che David Chang, il protagonista della docu-serie, andrà alla ricerca delle tradizioni culinarie della Turchia, Australia, oltre che del suo stato, la Virginia. Come potete vedere nel video inoltre, si preparerà a diventare padre cercando di scoprire quali sono i piatti preferiti dei bambini, oltre che incontrarsi con colleghi e amici quali Nick Kroll, Aziz Ansari, Padma Lakshmi e Danny McBride.

Alla regia dei nuovi episodi sarà presente Morgan Neville, regista vincitore di un Oscar per "20 Feet from Stardom", la data di uscita delle puntate inedite è segnata per il prossimo 6 marzo, manca pochissimo quindi, ma c'è ancora abbastanza tempo per vedere gli otto episodi che compongono la prima stagione dello show.

Se siete interessati ai numerosi documentari presenti nel catalogo di Netflix, oltre a Ugly Delicious vi segnaliamo la recensione de Il nostro pianeta, incentrato sugli sforzi per la preservazione della biodiversità, se invece preferite altri argomenti ecco il trailer di Freud, show sul celebre psicoanalista austriaco.