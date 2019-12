Scopriamo il trailer di On the Trail of UFOs, il nuovo documentario sugli alieni

Per molti anni le persone hanno scrutato i cieli chiedendosi se ci fossero altre forme di vita nell'universo e la nuova miniserie documentaristica On the Trail of UFOs si propone di indagare la relazione degli americani con il fenomeno degli oggetti volanti non identificati, insomma gli alieni.

Questo nuovo prodotto si è mostrato nel trailer pubblicato dalla casa di produzione indipendente Small Town Monsters, che in passato ha già creato dei documentari sul sovrannaturale o su leggende metropolitane, per esempio Bigfoot, capace di essere visto da quattro milioni di spettatori. Come al solito, trovate il video in cima all'articolo.



On the Trail of UFOs è previsto per il 2020 e porterà il pubblico in giro per gli Stati Uniti in luoghi come l'area 51 o le White Mountains nel New Hampshire. Tra le varie località in cui si sono svolte le riprese segnaliamo New York, Phoenix, Sedona, Los Angeles, Orlando, e Las Vegas. Gli autori hanno intervistato testimoni o indagatori dell'occulto, incluse persone che dichiarano di essere state rapite dagli alieni, i quali hanno condotto degli esperimenti su di loro.



