Scott Derrickson, l'autore di Doctor Strange firma un accordo d'esclusiva TV con Blumhouse

Come riporta in esclusiva il puntualissimo Deadline, Scott Derrickson e il collaboratore e sceneggiatore C. Robert Cargill (Doctor Strange, Sinister) hanno sottoscritto ufficialmente un accordo d'esclusiva per progetti televisivi-seriali con la Blumhouse Productions del super-produttore Jason Blum.

I due autori stanno dunque espandendo il loro campo d'azione anche sul piccolo schermo, tra televisione classica e streaming, ovviamente saldando ancora di più il loro legame collaborativo con la Blumhouse, con cui lavoreranno a straordinarie prime visioni di genere mediante la loro Crooked Highway, di cui la presidente è Sherryl Clark.



Jason Blum ha dichiarato in merito: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Scott, Cargill e Sherryl nella famiglia Blumhouse per lavorare con noi a nuovi e straordinari progetti televisivi. Abbiamo avuto molto successo collaborando insieme a titoli cinematografici e hanno già portato idee eccezionali per lo sviluppo di un paio di progetti che non vediamo l'ora di poter presentare ai fan".



Derrickson e Cargill hanno invece detto: "È stata una progressione facile e naturale, per noi, quella di arrivare a collaborare ulteriormente con Jason in televisione, e questo grazie al nostro successo con Blumhouse per quanto riguarda i lungometraggi".



Al momento la Crooked Highway ha diversi progetti in sviluppo per Blumhouse, tra cui Full Body Burden.



