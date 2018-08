Scott Derrickson dirigerà l'adattamento televisivo di Kill Creek per Showtime

È ancora grazie al puntualissimo Deadline che possiamo riportarvi la notizia che Showtime sta sviluppando una nuova serie televisiva horror-drama basata su Kill Creek, romanzo pubblicato lo scorso anno in america e scritto da Scott Thomas.

Kill Creek segue la storia dello scrittore di best seller horror Sam McGarver, che accetta a malincuore di trascorrere la notte di Halloween in una delle case più infestate del paese insieme ad altri tre amici amanti del macabro. Quella che doveva essere una notte di Halloween divertente e particolare si trasforma però molto presto in un vero incubo, tutto a causa di entità oscure risvegliatesi nella casa che tormenteranno il malcapitato gruppo, minacciando di farlo divenire parte del sanguinoso lascito di Kill Creek.



Stando ai dettagli che riporta il sito, il regista Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister) dirigerà l'intera serie e fungerà da produttore esecutivo insieme alla co-creatrice di Underground, Misha Green. L'adattamento tv sarà inoltre scritto dallo stesso Scott Thomas, il che dovrebbe conferire alla trasposizione quantomeno una certa fedeltà all'opera originale.



Scott Derrickson dirigerà per i Marvel Studios anche Doctor Strange 2, che potrebbe arrivare nelle sale nel 2020. Due progetti interessanti e differenti per un talento davvero grande come quello del regista di Sinister.