Scott Gimple apre a un possibile film di The Walking Dead dedicato a Michonne

La scorsa settimana è andato in onda sulla AMC "What We Become", tredicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead che visto l'addio alla serie di Michonne, personaggi interpretato da Danai Gurira nello show da sette anni, che però Scott Gimple pensa possa tornare in futuro in un solo movie dedicato.

Quando infatti l'Hollywood Reporter ha intervistato il produttore esecutivo della serie e Chief Creator Officer dell'intero universo di The Walking Dead, Gimple non ha escluso la possibilità che Michonne possa tornare in un film come già fatto da Rick Grimes nel progetto attualmente in pre-produzione.



Ha detto Gimple: "Sì, abbiamo sicuramente dei piani per quanto riguarda i film. Ma anche al di là dei piani attuali, ha alcune idee e ambizioni. Adoro Michonne e Rick insieme, ma adoro vederla anche protagonista per conto proprio. E c'è tanto terreno narrativo ancora da percorrere, visto anche il suo finale nella serie. Però sì: sono idee ambiziose. In questo momento, i piani hanno a che fare con il solo film di Rick".



The Walking Dead 10 tornerà sulla AMC con il quattordicesimo episodio, "Look at the Flowers", il prossimo 29 marzo. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x13.