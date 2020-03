Per Scott Gimple non è ancora il momento di concludere The Walking Dead

Come sappiamo, con l'ultimo episodio andato in onda della decima stagione di The Walking Dead si è conclusa la parabola di uno dei personaggi più amati, Michonne. Il commiato di Danai Gurira, però, non è un segnale che la serie sta per volgere al termine, a quanto dice Scott Gimple, chief content officer dell'apocalisse zombie.

Intervistato in settimana da The Hollywood Reporter, Scott Gimple ha insistito sul fatto che porre fine a The Walking Dead nelle prossime due stagioni non è nei piani, almeno per il momento.

"Ma sai, viviamo in tempi molto strani" ha poi ammesso il produttore. "Mi hai colto in un momento in cui nulla sembra reale, quindi per quel che ne so la prossima settimana potrebbe diventare anche uno show di marionette" ha scherzato. "Ma andrà bene così. Avremo tutti gli attori che useranno le loro voci originali e muoveranno i burattini dalle loro case."

Scott Gimple si riferisce al fatto che la scorsa settimana, a causa del propagarsi della pandemia di Coronavirus, come tanti altri film e serie tv anche The Walking Dead ha dovuto interrompere la produzione, suscitando le reazioni dei fan. Ha voluto però rassicurare il pubblico che qualcosa bolle in pentola, e che anche in un momento come questo non mancheranno soluzioni per l'intrattenimento. "Stiamo studiando alcune idee per divertirci con The Walking Dead anche restando bloccati a casa, per mantenere alto il morale delle persone. Speriamo di darvi presto notizie al riguardo."

Non ci sarà in ogni caso Sarah Wayne Callies: un ritorno di Lori Grimes sarebbe come saltare lo squalo.