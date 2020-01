Scott Gimple rivela com'è lavorare su The Walking Dead senza Andrew Lincoln

Continuano le interviste a Scott Gimple: mentre qualcuno si chiede quando si concluderà The Walking Dead, altri sono interessati a scoprire cosa ne pensa della scomparsa del personaggio di Rick Grimes, rapito durante una puntata della nona stagione.

Chi ha letto i fumetti scritti da Robert Kirkman pensava che il protagonista della serie, interpretato da Andrew Lincoln, sarebbe stato tra quei personaggi presenti durante tutte le puntate dello show. La decisione di concludere la sua storia raccontandola con un film ha stupito tutti i fan di The Walking Dead, ecco i motivi di questa scelta spiegati dal Chief Content Producer Scott Gimple: "Ero un po' preoccupato per il modo in cui Rick se ne sarebbe andato. Volevo che i fan fossero curiosi di scoprire cosa è accaduto al personaggio e devo dire che è andata così. Ero molto nervoso, ma penso che Rick sia una parte importante dello show e ha una storia enorme ma che può essere raccontata in molti modi diversi".

L'intervista concessa ad Entertainment Weekly continua: "Credo che la serie abbia così tanto da offrire che anche senza Rick i fan sarebbero lo stesso contenti. Io sono uno di questi. Ero anche molto contento di poter lavorare con la showrunner Angela Kang, e sento che anche il pubblico è contento del suo lavoro. Sta facendo delle ottime cose".

Secondo numerose indiscrezioni anche Michonne dovrebbe apparire nel film dedicato all'ex sceriffo di Atlanta, se siete curiosi di scoprire qualcosa in più vi invitiamo a leggere la notizia sui commenti di Scott Gimple al film di The Walking Dead.