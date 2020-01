Scott Gimple svela qualche elemento della trama di Fear The Walking Dead 6

Nelle scorse settimane vi abbiamo annunciato l'inizio delle riprese di Fear The Walking Dead 6, l'attesa sesta stagione è sempre più vicina, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Scott Gimple, persona a capo dell'universo di Walking Dead, che rivela cosa potremo aspettarci dalle puntate inedite.

Il dipendente di AMC ha risposto ad alcune domande fatte dai giornalisti di Entertainment Weekly, in particolare riguardo la possibilità per Fear di mostrare un salto nel futuro per metterlo in pari con le altre opere del franchise: "È qualcosa che stiamo considerando per il futuro e il tempo sarà comunque un elemento importante di questa stagione di Fear The Walking Dead. Quindi chi lo sa? Mi piacerebbe fare qualcosa tipo Crisi sulle Terre Infinite, sarebbe molto bello ma ne parleremo più avanti". L'intervistatore chiede altre informazioni sulla frase che ha appena pronunciato Scott Gimple, riguardo il passaggio del tempo: "Vedremo molto tempo passare. C'è un lungo periodo che passerà".

I fan che hanno assistito al finale di stagione si ricorderanno del momento in cui Sherry e Dwight si sono parlati attraverso i walkie-talkie, Scott Gimple ha parlato anche di qualche incontro che avrà un forte impatto sulla serie e siamo sicuri che si riferisce proprio alla moglie di Dwight, vista sul set di Fear The Walking Dead: "Potrebbe accadere, è un personaggio molto determinato, ma non si sa mai, non posso dire nulla a riguardo".

La sesta stagione di Fear è attualmente programmata per andare in onda a partire dalla prossima estate, anche se per ora non conosciamo ancora la data esatta.