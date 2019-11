Scott Gimple di The Walking Dead parla della presenza di Julia Ormond in World Beyond

Pochi giorni fa il network AMC ha reso pubblico il trailer di The Walking Dead: World Beyond, la serie spin-off ambientata nell'universo immaginario creato da Robert Kirkman. Tra i protagonisti ci sarà l'attrice Julia Ormond una scelta che ha entusiasmato il dirigente Scott Gimple.

La saga di The Walking Dead continua a espandersi. Dopo la serie principale ormai giunta alla decima stagione e rinnovata per un'undicesima, e lo spin-off Fear the Walking Dead, adesso è arrivato il turno di World Beyond che già dal primo trailer sembra avrà dei collegamenti importanti con la eventi e personaggi storici della prima serie.

Tra gli attori presenti nel cast di World Beyond spicca la presenza di Ormond apparsa per pochi istanti nel trailer e vista in compagnia di alcuni soldati in nero visti per la prima durante la quinta stagione di Fear the Walking Dead.

Ancora non si sa nulla di che tipo di personaggio sarà quello interpretato dall'attrice, ma Gimple, chief content officer della serie, ha manifestato la propria felicità per la sua presenza nel nuovo spin-off di AMC, affermando "Siamo molto entusiasti di poter avere Julia nel nostro team. Le sono grato per il talento, l'intelligenza, la grazie e l'umorismo che ha portato all'interno del set, dello show e nel suo ruolo. Ci riteniamo molto fortunati nell'avere Julia che ci aiuterà per dare vita a questo nuovo mondo di The Walking Dead".

Alle parole di Gimple si sono aggiunte anche quelle della stessa Ormond:

"Sono molto elettrizzata all'idea di poter lavorare insieme al team di The Walking Dead. Sono innamorata del loro modo di scrivere i personaggi femminili nella serie. Si tratta di un cast pieno di talento".

The Walking Dead: World Beyond non ha ancora una data esatta per il debutto, ma all'interno del trailer viene annunciato come periodo di esordio la primavera del 2020. Siete interessati a questa serie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.