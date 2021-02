Che fine ha fatto Scott Patterson? Ecco cosa fa oggi Luke di Una mamma per amica

Una mamma per amica è una delle serie più amate di sempre ed è andata in onda per un totale di sette stagioni dal 2000 al 2007 con uno speciale Netflix intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme nel 2016. Scopriamo che cosa fa oggi l’interprete dello scontroso ma adorabile Luke Danes: Scott Patterson.

Luke era un personaggio fondamentale dello show, il suo locale era il fulcro della vita a Stars Hollow e il suo amore incondizionato per Lorelai e Rory lo ha fatto subito entrare nel cuore del pubblico.

Dopo la fine dello show Patterson non ha avuto molti lavori ma è molto coinvolto con i fan e con gli eventi che riguardano Una mamma per amica.



L’attore ha recitato in Saw IV, Saw V e Saw VI tra il 2007 e il 2009 e The Frankenstein Brothers nel 2012. Attualmente tre film sono in fase di pre produzione e sono intitolati: The Rogue, Liberty e The Sons of Summer.



Sul piccolo schermo ha avuto un ruolo principale in Aliens in America dal 2007 al 2008, 90210 nel 2010 e The Event tra il 2010 e il 2011.

Nel 2016 è tornato nei panni di Luke Danes per lo speciale Netflix, Una mamma per amica: Di nuovo insieme.



Nel 2017 Patterson ha annunciato il lancio del suo marchio di caffè di nome Scotty P's Big Mug Coffee, cosa che lo rende agli occhi dei fan più che mai Luke Danes.



