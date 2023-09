Scott Pilgrim, l'autore della serie Netflix promette 'scene d'azione incredibili'

L'annunciata serie anime di Scott Pilgrim arriverà prossimamente su Netflix ma nel frattempo uno degli autori ha promesso a tutti i fan della serie a fumetti e del suo adattamento cinematografico, Scott Pilgrim vs. the World, che gli episodi in arrivo conterranno delle sequenze d'azione davvero spettacolari, probabilmente come niente visto finora.

L'anime spingerà Scott verso nuove vette e, secondo chi ci ha lavorato, Scott Pilgrim Takes Off può essere descritto solo come "incredibilmente grande".

Parlando con Empire, il co-sceneggiatore dello show, BenDavid Grabinski, ha detto che una versione live-action di Scott Pilgrim Takes Off sarebbe quasi impossibile da realizzare a causa di tutte le sue sequenze d'azione al suo interno. "C'è una sequenza di combattimento estesa negli episodi 2 e 3 che, se fosse un film live-action, costerebbe più di Avatar", ha ammesso.

"Sarebbe così incredibilmente grande. Ma non abbiamo dovuto pensare in questo modo. Non siamo stati limitati", ha proseguito Grabinski. "Se si facesse un film in live-action della serie che abbiamo fatto, credo che sarebbe il film più costoso di sempre e le riprese durerebbero dieci anni. Sarebbe una situazione da Cuore di tenebra".

"A volte ti viene da dire: 'Aspetta, viviamo in un mondo in cui esistono poteri vegani e persone che iniziano a cantare. Perché stiamo facendo questo fottuto punto normale della trama?'. Ci sono così tante opportunità per dare sfogo alla tua immaginazione", ha condiviso lo sceneggiatore.

E pensare che il cast del film originale si è riunito al completo grazie all'iniziativa di Michael Cera e di una catena di mail di gruppo vecchia di parecchi anni.

Scott Pilgrim Takes Off sarà diverso da qualsiasi cosa i fan del fumetto abbiano mai visto, e gli animatori di Science SARU sperano di essere all'altezza delle aspettative. Netflix lancerà l'atteso anime il 17 novembre, quindi non ci vorrà molto prima che Ramona Flowers conquisti anche lo streaming. E naturalmente ci aspettiamo che la Lega dei Malvagi Ex faccia del suo peggio dopo essersi nascosta per così tanto tempo.