Scott Pilgrim, Bryan O' Malley felice del nuovo ruolo di Knives: 'L'abbiamo ri-orientata'

Scott Pilgrim Takes Off sta strabiliando il pubblico e i fan che già conoscessero l’opera originale grazie ai cambiamenti voluti dall’autore per lo show targato Netflix. Probabilmente, il personaggio che più ha beneficiato di questo trattamento è stato quello di Knives Chau, la cui prospettiva cambia completamente allo stravolgersi degli eventi.

Dopo aver riportato le parole di Bryan O’Malley a proposito dei motivi che lo hanno portato ai cambiamenti presenti in Scott Pilgrim Takes Off, torniamo a parlare della serie animata per descrivere come queste scelte abbiano influito sul personaggio di Knives Chau e sul suo arco narrativo.

Se nel fumetto originale e nel film di Edgar Wright, Knives era stata la fidanzata di Scott e fan numero uno dei Sex Bo-Bomb, l’assenza di Scott nel nuovo adattamento ha cambiato radicalmente il suo ruolo nella storia portata sullo schermo, rendendola più centrale per il successo della band e permettendole di non essere ricordata di nuovo per i risvolti tristi di cui era al centro, quanto piuttosto, per tutto quello che accade dopo che per la prima volta decide di suonare il basso di Scott.

Le parole di O’Malley in questo senso sono assolutamente esplicative : “È una scena molto importante per me. È il tipo di cosa che non si può fare in un fumetto perché si basa sulla musica e sul tempo e su queste cose senza parole. Ri-orienta Knives e alla fine ha senso che lei si muova attraverso questo percorso diverso”.

Un nuovo destino per Knives quanto per il protagonista che dà il titolo ad uno show che sta riscuotendo un incredibile successo, come si può notare dalle prime reazioni a Scott Pilgrim Takes Off su Rotten Tomatoes.