Scott Pilgrim, i cambiamenti sono stati voliti dall'autore: 'Volevo sorprendere'

Scott Pilgrim Takes Off ha debuttato su Netflix riportando in auge il fumetto scritto dallo stesso autore della serie aniamata, Bryan Lee O’Malley. In un’intervista con Indiewire, lo scrittore ha specificato come abbia studiato gli importanti cambiamenti nella trama dello show rispetto all’originale per intrigare di nuovo i fan e il pubblico.

Dopo aver riportato le prime reazioni a Scott Pilgrim Takes Off riportate su Rotten Tomatoes, torniamo a parlare della nuova serie tv pubblicata su catalogo della piattaforma dalla N rossa per condividere le parole di O’Malley rispetto ai grandi cambiamenti tra il nuovo show e la serie a fumetti che ha ispirato il film di Edgar Wright.

L’autore ha infatti spiegato, senza troppi giri di parole, come, secondo lui, ci fosse bisogno di freschezza e originalità, in modo da poter stupire il pubblico piuttosto che presentare una storia di cui già si conoscesse la trama e l’idea narrativa: “Quando ho capito di dover scrivere Scott Pilgrim in un mondo in cui Scott Pilgrim esista già e qualsiasi quindicenne può andare su Wikipedia e leggerne la sinossi, o possa averne sentito parlare da qualcun altro, ho voluto trovare un modo per poter dire ancora. Volevo sorprendere. Credo il fatto che non si sappia cosa succederà dopo renda la serie più divertente e viva”.

Bisogna ricordare che, anche all’uscita della serie a fumetti, O’Malley avesse tenuto l’asso nella manica di un terzo atto capace di sconvolgere il tutto, presentando i terribili ex e la missione che ha reso Scott Pilgrim celebre, soltanto negli ultimi numeri dell’opera, cambiandone del tutto il concetto fondante.

Quella presentata su Netflix è dunque un’opera del tutto originale, che si ispira e si interseca a quella già presentata dall’autore e diventata di culto grazie al film diretto dal regista della Trilogia del Cornetto.

