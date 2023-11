Scott Pilgrim, c'è una grande differenza tra la serie e il film del 2010

Il primo trailer di Scott Pilgrim Takes Off anticipava già alcune differenze tra la serie TV Netflix e il film del 2010 - basti pensare alla sostituzione di Amazon con Netflix -, ma una in particolare si eleva su tutte le altre: riuscite a indovinare quale?

Ebbene sì, ci riferiamo alla prima battaglia tra Scott e Matthew Patel! Il protagonista, infatti, ne esce miseramente sconfitto, a sottolineare come lo show seriale si discosti palesemente dalla pellicola. Ecco spiegati i numerosi colpi di scena negli episodi successivi.

In Scott Pilgrim vs. the World, il personaggio di Matthew Patel (interpretato da Satya Bhabha e doppiato in italiano da Riccardo Scarafoni) attacca il nostro eroe durante una battaglia tra band, per poi presentarsi come il primo dei "Sette malvagi ex" di Ramona; tra onomatopee, calci sensazionali e resoconti "cartooneschi", a trionfare è appunto Scott, grazie a un pugno ben assestato sul volto.

Tuttavia, la trama dello spettacolo televisivo rimane la stessa: "Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che dovrà sconfiggere i suoi Sette malvagi ex per poter uscire insieme a lei. Come se non bastasse, le cose diventeranno via via più complicate"; più in generale, però, riesce a introdurre elementi di novità pur rinnovando l'atmosfera che ha alimentato il fandom. Gli episodi sono disponibili su Netflix da oggi 17 novembre 2023. A proposito di colpi di scena: il finale della prima puntata di Scott Pilgrim ha letteralmente sconvolto i fan!

E voi cosa ne pensate? La "disfatta" a cui abbiamo appena assistito è funzionale agli eventi, oppure inferiore rispetto alla versione precedente dello scontro? Ogni risposta è lecita: diteci la vostra opinione nei commenti!