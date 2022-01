Scott Pilgrim, i fan hanno perso la testa dopo l'annuncio dell'anime su Netflix

Ha sempre mantenuto la sua fanbase di irriducibili affezionatissimi Scott Pilgrim, serie a fumetti di Bryan Lee O'Malley che è stata oggetto di numerosi adattamenti, da quello videoludico al più noto film di Edgar Wright. Oggi, le sue avventure diventano una serie anime su Netflix, che ha mandato in visibilio il fandom.

Le avventure di Scott hanno cresciuto innumerevoli fan. Ribadire quanto la serie a fumetti abbia significato nell’immaginario collettivo dei nerd (e non solo) è forse superfluo. Racconto di formazione canadese ambientato in Canada, punta la lente d’ingradimento sull’omonimo protagonista, un pigro nullafacente e scansafatiche di Toronto che ama i videogiochi e suona come bassista in una rock band chiamata Sex Bob-omb. La sua vita procede senza grandi sorprese, con una storia alle spalle che gli ha spezzato il cuore e lo rende immune al fascino dell’altro sesso. Almeno fino a quando non incontra la magnetica Ramona Flowers, per la quale perde completamente la testa.

Per guadagnare il suo amore però, dovrà liberarla dalla maledizione dei Sette Malvagi Ex, sconfiggendoli in una serie di sfide mortali sempre più assurde. Dalla serie a fumetti, pubblicata in sei albi fra il 2004 e il 2010, ci trasse un film Edgar Wright, grande nome del panorama registico britannico. Con protagonisti Michael Cera nei panni di Scott e Mary Elizabeth Winstead in quelli di Ramona, Scott Pilgrim vs. The World uscì a pochi giorni dalla pubblicazione delle ultime tavole, convincendo nuovi spettatori a unirsi al fandom di questo incredibile evento dell’intrattenimento. Trovate qui la nostra recensione di Scott Pilgrim di Edgar Wright.

Con attori del calibro di Chris Evans, Anna Kendrick, Brandon Routh e soprattutto Brie Larson che in Scott Pilgrim vestiva nei panni di Natalie “Envy” Adams, la ex di Scott da sconfiggere in una delle prove, il film di Edgar Wright si risolse in un grandissimo successo di pubblico, accresciuto dalla stupenda colonna sonora originale che non aveva nulla da invidiare al restante panorama dell’alternative rock. Seguirono poi una nuova graphic novel e un videogioco, cui ora si aggiunge un nuovo progetto Netflix che intende raccogliere tutti i più grandi nomi del franchise.

È notizia dell’Hollywood Reporter infatti che lo stesso Bryan Lee O'Malley starebbe lavorando come sceneggiatore e produttore esecutivo di una nuova serie anime su Scott Pilgrim, affiancato da BenDavid Grabinski di Are You Afraid of the Dark. Edgar Wright invece farà da produttore esecutivo insieme a Nira Park, Marc Platt, Jared LeBoff e Adam Seigel. Le animazioni sono affidate alla casa anime Science SARU, con Abel Gongora come regista.

Lo stesso Wright aveva accennato al progetto in un’intervista risalente al 2020: “Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma ci sono alcuni piani per rivisitare il materiale in chiave animata. Ne abbiamo parlato con Bryan e con Jared per un po': e se facessimo qualcosa con i libri in forma di anime?”. Nonostante Netflix non abbia ancora dato luce verde al progetto, rifiutandosi di commentare la rivelazione, i fan sono andati letteralmente in visibilio dopo la notizia. Potete leggere alcuni dei loro post in calce all’articolo.