Scott Pilgrim, il finale del primo episodio ha sconvolto i fan! 'Quella era la speranza'

Scott Pilgrim approda su Netflix con tutto il cast originale a dare voce ai personaggi: il ritorno di Michael Cera era fondamentale ma se vi aspettavate una versione animata dell'iconico film del 2010 vi sbagliavate di grosso. Le premesse del papà di Scott Pilgrim sono sempre state chiare e miravano a "qualcosa di diverso".

Neanche i fumetti avrebbe potuto anticipare ciò che avrebbe sconvolto i fan alla fine del primo episodio della serie Netflix dedicata al personaggio nato dalla matita di Bryan Lee O'Malley. Da qui in poi attenti agli spoiler!

Come ricorderete, Scott Pilgrim incontra Ramona la ragazza dei suoi sogni e per poter vivere felici la propria storia d'amore, il bassista dei Sex Bob-omb dovrà sconfiggere i sette malvagi ex di Ramona. Il primo da affrontare è Matthew che, a differenza di ciò che credevamo, batte Scott cambiando così il corso degli eventi.

Uno stravolgimento che rientra perfettamente nei piani: "Nessuno sapeva che Scott avrebbe combattuto contro qualcuno alla fine e che la situazione sarebbe diventata così selvaggia - ha detto O'Malley - Inizia in modo abbastanza normale. Ma ora lo sanno tutti, e allora? Come potremmo sorprenderli questa volta? Penso che abbiamo trovato una buona soluzione". La svolta inaspettata della storia di Scott Pilgrim è scaturita dell'intenzione di proporre un prodotto più fresco e più adatto al debutto come serie animata ma niente paura: la promessa di scene d'azione incredibili in Scott Pilgrim è stata mantenuta!

Sorprendere i fan era tra le speranze della produzione: "Ci è sembrata la scelta giusta", ha detto il produttore esecutivo BenDavid Grabinski a TVLine.

Scott Pilgrim è su Netflix!