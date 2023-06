Scott Pilgrim, Michael Cera rivela qualche novità sulla serie Netflix

Scott Pilgrim è una serie a fumetti scritta da Bryan Leee O'Malley. La storia parla di un ragazzo ventitreenne come tanti: scansafatiche, appassionato di videogiochi, suona il basso in un gruppo musicale rock con i suoi amici ed è alla ricerca della ragazza giusta per lui.

Sono passati più di dieci anni dal film su Scott Pilgrim realizzato da Edgar Wright, che non solo ha riscosso un indiscutibile successo, ma è ad oggi considerata come una vera pellicola di culto.

All'inizio del 2023 è stato confermato che arriverà presto su Netflix una continuazione della storia realizzata attraverso una serie in stile anime. Ovviamente questo ha generato molto entusiasmo tra i fan, che aspettavano da tempo nuovo materiale su cui mettere le mani.

Inoltre è stato confermato il ritorno dell'intero cast che riprenderà i ruoli della pellicola originale. Durante una recente intervista a Rolling Stone, Michael Cera, interprete di Scott Pilgrim, ha rivelato cosa possono aspettarsi gli spettatori da questa nuova interazione:

"Credo sia molto bello poter continuare la storia" ha detto l'attore.

"Non ho mai provato l'esperienza di poter creare qualcosa in questo modo, che portasse avanti un progetto originariamente in live-action. Per me è davvero molto strano, ma credo che piacerà e sarà un successo, ci siamo divertiti molto".

"Se conoscete questo mondo e se vi dico che c'è anche qualche canzone...credo che sappiate già cosa aspettarvi" ha concluso l'attore.

Nell'attesa di poter finalmente vedere qualcosa di concreto su questo nuovo progetto, ecco qui la nostra recensione di Scott Pilgrim vs The World. Inoltre, sapevate che Michael Cera stava per sposare Aubrey Plaza?