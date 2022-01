Scott Pilgrim, Netflix lavora alla serie anime: i dettagli

Un adattamento anime di Scott Pilgrim è in lavorazione per Netflix. Il colosso dello streaming ha stretto un accordo con UCP, che produce The Umbrella Academy, per sviluppare il progetto, basato sulla popolare serie di graphic novel. A scrivere la notizia è The Hollywood Reporter, nonostante Netflix si sia rifiutata di commentare.

Bryan Lee O'Malley, artista e creatore di Scott Pilgrim, si sta occupando della scrittura e della produzione esecutiva dello show, con Ben David Grabinski che è stato scelto in qualità di showrunner.



Nel 2010 Edgar Wright ha diretto la versione cinematografica Scott Pilgrim vs the World, con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead.

Il regista partecipa anche a questo progetto nelle vesti di produttore esecutivo, al fianco di Nira Park, Marc Platt, Jared LeBoff e Adam Seigel oltre a Michael Bacall.



Scott Pilgrim è una serie a fumetti canadese creata da Bryan Lee O'Malley, pubblicata tra il 2004 e il 2010.

Ambientata a Toronto, la serie a fumetti racconta la storia di Scott Pilgrim un ragazzo come tanti, amante dei videogiochi e della musica rock e del basso, che suona insieme al suo gruppo di amici. Alla ricerca della ragazza giusta, Scott s'innamorerà all'istante di Ramona Flowers, una giovane statunitense; per riuscire a conquistarla Scott dovrà sconfiggere, uno dopo l'altro, i suoi sette malvagi ex-fidanzati.



Nel 2021 è stato distribuito Scott Pilgrim vs the World The Game, a dieci anni di distanza dalla pubblicazione originale.