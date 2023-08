Scott Pilgrim, Netflix svela il primo trailer ufficiale: ecco la data d'uscita

In questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il primo trailer ufficiale della nuova serie tv di Scott Pilgrim, intitolata ufficialmente Scott Pilgrim Takes Off.

Il filmato promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, non anticipa molto a livello di trama ma annuncia che la serie animata di Scott Pilgrim verrà lanciata su Netflix il 17 novembre prossimo e presenta ai fan tutti i loro personaggi preferiti, inclusi Scott (Michael Cera), Ramona (Mary Elizabeth Winstead), Lucas Lee (Chris Evans). La descrizione ufficiale di Netflix recita: “Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette ex malvagi per uscire con lei. Poi le cose si fanno ancora più complicate”.

L'animazione sbalorditiva (fornita dallo studio giapponese Science SARU) richiama sia lo stile del fumetto che il film di Edgar Wright ma il filmato vanta anche, ovviamente, una nuova fantastica colonna sonora, con canzoni originali di Anamanaguchi (che ha realizzato la musica per il videogioco cult "Scott Pilgrim vs. the World: The Game") e una colonna sonora di Anamanaguchi e Joseph Trapanese. Fanno parte del cast anche Anche Satya Bhabha, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman ed Ellen Wong, con tutto il cast del film Scott Pilgrim vs. the World del 2010 tornato per la serie Netflix.

