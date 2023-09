Scott Pilgrim, Ramona è stupenda nelle nuove foto della serie Netflix

PScott Pilgrim Takes Off sta per arrivare con tutti i suoi colori e la sua irriverenza su Netflix, riadattando i fumetti che hanno già ispirato il divertentissimo film di Edgar Wright in una serie animata che promette di riportare le vibrazioni del fumetto nello show televisivo e con le ultime immagini che ribadiscono a dovere il concetto.

Per quanto i creatori della serie e del fumetto abbiano annunciato che Scott Pilgrim Takes Off non sarà un remake quanto piuttosto qualcosa di diverso, capace di essere un’aggiunta tanto al fumetto quanto al film diretto dal regista della Trilogia del Cornetto, siamo sicuri, dopo aver visto le nuove immagini della serie animata che l’atmosfera dell’opera originale non sarà tradita da questo nuovo adattamento.

Tanto lo stile delle illustrazioni quanto la scelta dei colori ricordano infatti quelli dei volumi creati dallo stesso autore dello show Netflix, Bryan Lee O’Malley. In particolare abbiamo apprezzato lo stile visivo di Ramona, presente in due delle immagini pubblicate.

Per chi non conoscesse la storia delle vicende di Scott Pilgrim, riportiamo la sinossi ufficiale del prodotto: “Il gioco è iniziato! Scott Pilgrim ha appena incontrato la ragazza dei suoi sogni… letteralmente. Ma per poterci uscire insieme deve sconfiggere i sette malvagi ex di lei, una galleria di canaglie tra cui un famigerato skater, una rockstar vegana e due terribili gemelli”.

Per quanto, come detto, la serie cercherà di essere qualcosa di diverso rispetto all’opera originale e al suo adattamento cinematografico, le star del film torneranno come doppiatori dei personaggi che avevano interpretato nella commedia musicale.

In attesa di poter scoprire di più a proposito del nuovo show, vi lasciamo al trailer di Scott Pilgrim Takes Off.