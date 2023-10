Scott Pilgrim, il ritorno del cast era fondamentale per la serie: 'Avremmo rotto la magia'

L'annuncio dell'uscita di una serie animata di Scott Pilgrim ha fatto saltare dalla sedia i tanti fan affezionati dell'opera di Bryan Lee O' Malley e del relativo film di Edgar Wright, soprattutto dal momento in cui il cast di quest'ultimo è stato confermato in toto quale conditio sine qua non per la riuscita dell'operazione.

Nel giorno in cui Scott Pilgrim Takes Off si è mostrata a noi nel nuovo trailer ufficiale, a parlare è stato infatti proprio Bryan Lee O' Malley, che ha sottolineato ancora una volta l'importanza del ritorno in scena di Michael Cera e soci per il doppiaggio dei personaggi a cui già prestarono il volto sul grande schermo nel 2010.

"Avremmo rotto l'incantesimo se qualche elemento fosse mancato. Penso che queste sensazioni così speciali derivino dal ritorno per lo show di gran parte del cast originale, e questo è tutto grazie ad Edgar e alla magia che ha saputo creare la prima volta. L'amicizia che ancora dura tra lui e il cast ci ha portati qui, ed è magnifico" sono state le sue parole.

E voi, cosa ne dite? Siete contenti del ritorno del cast originale del film di Edgar Wright? Credete che una serie animata possa effettivamente aggiungere qualcosa?