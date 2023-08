Scott Pilgrim, la serie Netflix darà molto più spazio agli ex di Ramona!

Scott Pilgrim amplierà i suoi confini debuttando a novembre nella versione anime in Scott Pilgrim Takes Off: la serie TV non sarà un adattamento fedele ai fumetti di Scott Pilgrim e, malgrado una certa delusione da parte dei fan, questa scelta potrebbe significare qualcosa di più per il nuovo anime in arrivo su Netflix.

Pare, infatti, che il creatore della serie a fumetti Bryan Lee O'Malley darà molto più spazio ai malvagi ex di Ramona nella nuova serie anime: il fumettista, infatti, avrebbe rivelato a Los Angeles Times di quanto si sia pentito di non aver approfondito adeguatamente la League of Evil Exes: "Il mio rimorso principale nei fumetti è di non aver avuto abbastanza tempo per sviluppare gli ex malvagi - ha detto O'Malley - Soprattutto dopo aver conosciuto il casting, ho pensato che dovremmo avere più scene con gli ex malvagi."

Gli ex fidanzati di Ramona sono stati combattuti proprio da Scott Pilgrim nell'iconico film live-action con protagonista Michael Cera ma senza raccontare la storia che si cela dietro ogni ex malvagio. Scott Pilgrim Takes Off porterà sul piccolo schermo anche questi dettagli rimasti in sospeso: la serie TV arriverà su Netflix il prossimo novembre.

Nell'attesa di scoprire le storie dietro gli Evil Exes potete dare un'occhiata all'esplosivo trailer di Scott Pilgrim Takes Off.