Scott Pilgrim, la serie Netflix sarà fedele al fumetto? Forse resterete delusi

Il trailer di Scott Pilgrim Takes Off è online e con esso si alzano le aspettative per l'adattamento anime del fumetto di Bryan Lee O'Malley dal quale nato il popolare live - action con Michael Cera. Ma cosa aspettarsi dalla nuova serie anime?E quale sarà il rapporto con il materiale originale?

Il nuovo anime, in arrivo su Netflix, infatti come anticipato dal creatore non sarà un remake ma espanderà la trama principale che vede protagonista Scott Pilgrim: "La serie non sarà come i libri - scrive Bryan Lee O'Malley su Instagram - Li ho già scritti e puoi leggerli in qualsiasi momento. La serie TV è una novità a sé stante, dunque NON aspettarti un remake parola per parola. Sono in arrivo molte sorprese". Proprio la volontà da parte del papà di Scott Pilgrim di non realizzare un remake è stata appoggiata anche da Edgar Wright, regista del live action che nella serie Netflix è coinvolto nelle vesti di produttore: "Bryan Lee O'Malley è stato geniale e ha avuto un'idea molto più avventurosa di un semplice adattamento dei libri originali", ha detto Wright in occasione del Netflix Tudum.

Scott Pilgrim Takes Off vedrà anche il ritorno di tutto il cast del live action e come poteva mancare il suo iconico protagonista che presterà la voce al personaggio animato? Michael Cera ha rivelato qualche novità sull'anime di Scott Pilgrim ma i fan attendono trepidanti di scoprire come Bryan Lee O' Malley e Ben David Grabinski hanno modellato le avventure di Scott Pilgrim per la nuova serie anime che arriverà su Netflix il 17 novembre.