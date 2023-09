Scott Pilgrim, la serie Netflix non sarà del tutto fedele! 'L'ho scritto 20 anni fa'

Scott Pilgrim Takes Off è una serie animata di prossima uscita sviluppata da Bryan Lee O'Malley e BenDavid Grabinski per Netflix. Lo show è basato sulle graphic novel originali, con il cast dell'adattamento cinematografico del 2010 che riprende i propri ruoli. La sua uscita è prevista per il prossimo 17 novembre 2023. Cosa dobbiamo aspettarci?

Le vicende originali su cui è basato Scott Pilgrim Takes Off sono state scritte ormai una ventina d'anni fa, all'epoca poi Hollywood ne approfittò quasi subito per trarne un adattamento per il grande schermo.

Indubbiamente l'uscita nelle sale del film incentivò di molto la popolarità dell'opera di O'Malley, al punto da rendere assolutamente iconici i ruoli degli attori che hanno interpretato Scott, Ramona e gli altri.

Ad oggi quindi, con l'arrivo imminente di una nuova trasposizione animata, ci si chiede quanto e se questo nuovo adattamento sarà fedele al materiale di partenza. A tal proposito sono intervenuti gli stessi produttori dello show, che durante un'intervista ad Entertainment Weekly hanno approfondito la questione.

Lo stesso O'Malley ha infatti dichiarato: "Ho scritto queste cose 20 anni fa. Non potevo ritornare a fare ancora la stessa storia. Continuavo a pensare che avevo il compito di raccontare tutte queste vicende in un mondo che ormai sa già tutto di ciò che accade. Ho dovuto spruzzarci sopra una mano di vernice e addio".

Voi che ne pensate?