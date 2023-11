Scott Pilgrim, la serie Netflix subito al top su Rotten Tomatoes!

Lo scorso weekend ha debuttato su Netflix Scott Pilgrim - La serie, ovvero un riadattamento in versione anime della graphic novel a episodi di Bryan Lee O'Malley. Nonostante differisca dal film di Edgar Wright in modo sostanziale, sia la critica che il pubblico intervenuto su Rotten Tomatoes hanno apprezzato molto la nuova versione della storia.

L'aggiornamento arriva per gentile concessione di Rotten Tomatoes stessa, che ha pubblicato la valutazione di Scott Pilgrim Takes Off (questo il titolo originale dello show). Con 35 recensioni della critica, Scott Pilgrim - La serie ha una valutazione del 100%. Quindi, se volete leggere il consenso dei critici del sito, eccovi accontentati: "Mantenendo il cuore e l'arguzia del film originale e ritagliandosi allo stesso tempo una nuova strada, Scott Pilgrim decolla nel mezzo animato e vola".

Naturalmente, è possibile vedere quanto la serie anime è apprezzata sui social media con una semplice ricerca. Lo show è stato di tendenza per tutto il fine settimana, ora che è disponibile in streaming, e gli utenti sembrano non averne abbastanza. Il pubblico sta amando il cuore inaspettato di Scott Pilgrim - La serie e il punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes è attualmente salito al 78%.

Nel presentare la nuova versione anime della storia, Netflix non ha affatto svelato la grande differenza con il film Scott Pilgrim vs. the World, ma i fan stanno comunque amando molto questo aggiornamento e soprattutto il finale del primo episodio di Scott Pilgrim - La serie ha sconvolto tutti:

"Preparatevi a una nuovissima avventura di Scott Pilgrim ed esplorate la storia d'amore di Scott e Ramona. SCOTT PILGRIM TAKES OFF approfondisce i personaggi che amate. Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, e scopre di dover sconfiggere i suoi sette malvagi ex per poter uscire con lei. Ma questa volta le cose si complicano ulteriormente. Basato sulle graphic novel di Bryan Lee O'Malley, SCOTT PILGRIM TAKES OFF rivisita e reimmagina l'amato classico di culto, portando Ramona Flowers, i suoi malvagi ex, Scott e i suoi amici in un nuovo misterioso viaggio ricco di azione alla ricerca dell'amore".