Scott Pilgrim, la serie tv di Netflix avrà una seconda stagione?

Scott Pilgrim Takes Off ha dimostrato come si possa costruire una trasposizione in modo originale, rispettando l’opera originale e presentando novità sul piano dell’adattamento. Il creatore dei fumetti e della serie ha parlato delle voci a proposito di una seconda stagione, spiegando come la possibilità di vederla nascere sia piuttosto remota.

Dopo aver spiegato il finale di Scott Pilgrim Takes Off, torniamo a parlare dello show Netflix per riportare le parole di Bryan Lee O’Malley durante un’intervista con Rolling Stone riguardo la possibilità di un nuovo capitolo della serie.

Queste le parole del fumettista: “Per ora è auto-conclusivo. Ci è piaciuto molto quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo tutto lì dentro. Non abbiamo idee che giacciono sul pavimento. Le abbiamo messe tutte dentro. Mai dire mai, ma in questo momento servirebbero 50 miracoli diversi contemporaneamente perché avvenga la realizzazione di un’altra stagione. Vedremo”.

Quindi, l’autore ha aggiuto: “Le persone si lamentano sempre degli show che vengono cancellati dopo una stagione. Quindi abbiamo puntato tutto immediatamente e abbiamo provato a fare una stagione che fosse conclusiva della narrazione”.

Anche l’altro sceneggiatore della serie, BenDavid Grabinski ha ribadito i concetti di O’Malley: “Non ci stiamo lavorando. Non abbiamo idee ufficiali. Abbiamo messo tutto quello che avevamo in questa serie, e pensiamo che abbia un finale davvero grandioso e di cui siamo orgogliosi. Non faccio piani in generale. Forse un giorno uno di noi manderà all’altro un messaggio con un’idea davvero straordinaria per una seconda stagione”.

Brutte notizie, dunque, per chi sperava di poter vedere un nuovo capitolo dell’eclettica saga nata sulle pagine dei fumetti.

Lasciamo, a chi fosse interessato, la nostra recensione di Scott Pilgrim Takes Off.